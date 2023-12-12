Німеччина

Молодий француз зацікавив німецький топ-клуб.

Голкіпер Тулузи Гійом Рест входить до списку потенційних наступників Мануеля Ноєра у Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Француз є одним із понад десяти кандидатів на місце у рамці воріт мюнхенців у довгостроковій перспективі. У Баварії хочуть бути готовими до можливого відходу Ноєра у 2025 році.

У цьому сезоні 18-річний Рест вже взяв участь у 20 матчах Тулузи у всіх турнірах, пропустивши 29 голів і чотири рази зберігши свої ворота "сухими". Портал transfermarkt оцінює гравця у 9 мільйонів євро.

Тим не менш, головними кандидатами для Баварії залишаються Александер Нюбель, орендований у мюнхенців Штутгартом, Даніель Перец, Грегор Кобель з дортмундської Боруссії та Майк Меньян з Мілана.