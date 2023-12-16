Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 16 грудня 2023 року, 16:30.

У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 16 грудня, відбувся матч між Аугсбургом і Боруссією.

Дортмундська Боруссія продовжує втрачати очки. Цього разу вони не впоралися з Аугсбургом. Команди забили всі свої голи ще у першому таймі.

Огляд матчу:

Аугсбург — Боруссія (Дортмунд) 1:1

Голи: Демірович, 23 — Мален, 35

Попередження: Гоувелееув, 80, Гумни, 90+4 — Алле, 90+1

Аугсбург: Дамен — Мбабу (Пфайффер, 90), Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Реджбечай (Брайтгаупт, 90), Дорш — Енгельс (Гумни, 69), Демірович (Варгас, 77), Єнсен — Тіц (Бельйо, 77)

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні — Ройс (Рейна, 58), Джан (Алле, 89), Брандт — Мален, Фюллькруг, Байно-Гіттенс (Бамба, 71).