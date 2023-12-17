Німеччина

Складний вибір для головного тренера "бундестім".

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився з приводу воротарської позицію у національній команді. Його слова наводить Kicker.

"Якщо все піде так, як зараз, то повернення Ноєра до збірної можливе у березні. Тер Штеген зараз травмований, і ми стежитимемо за тим, чи зможе він встигнути відновитись від травми. Зрештою, і Марк, і Мануель знають, що найголовніше це успіх команди.

Завдання тренера полягає в тому, щоб вирішити, хто на даний момент є найкращим гравцем на позиції. І якщо в березні один з них буде явно кращим за іншого, то я відчуватиму і радість, і горе від прийняття рішення", — заявив німець.