Центральний матч туру міг завершитись повним фіаско "швабів", однак два скасованих гола мюнхенців тримали інтригу живою.
Баварія — Штутгарт, Getty Images
17 грудня 2023, 22:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Штутгарт 3:0
Голи: Кейн, 2, 55, Кім, 63
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс (Кретціг, 89) — Павлович, Геррейру — Сане, Мюллер (Шупо-Мотінг, 83), Мусіала (Тель, 83) — Кейн.
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 83), Антон (Руо, 58), Загаду, Міттельштедт — Штіллер, Каразор —
Мійо (Левелінг, 58), Фюріх (Сілас, 59) — Ундав (Йон, 77), Гірассі.
Попередження: Міттельштедт, Каразор, Левелінг