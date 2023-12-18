Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 17 грудня 2023 року, 20:30.

У поєдинку п’ятнадцятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія не залишила шансів Штутгарту на власному полі.

Команда Томаса Тухеля знову забила швидкий м’яч у чемпіонаті, після чого повністю тримала гру під контролем.

Ще в першому таймі всі питання щодо переможця в цій парі могли б бути зняті достроково, але арбітри не зарахували два голи Баварії через офсайди, тож їй довелось дотискати суперників після перерви.

До вашої уваги відео кращих моментів Баварія — Штутгарт у 15 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія — Штутгарт 3:0

Голи: Кейн, 2, 55, Кім, 63

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс (Кретціг, 89) — Павлович, Геррейру — Сане, Мюллер (Шупо-Мотінг, 83), Мусіала (Тель, 83) — Кейн.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 83), Антон (Руо, 58), Загаду, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Мійо (Левелінг, 58), Фюріх (Сілас, 59) — Ундав (Йон, 77), Гірассі.

Попередження: Міттельштедт, Каразор, Левелінг