Німеччина

Хабі Алонсо створив машину з виробництва голів.

У німецькому футболі нині тільки дві теми для обговорення — бажання місцевих очільників футболу продати частку прав на чемпіонати закордонним інвесторам та видатна форма леверкузенського Баєра, який після 15 турів очолює турнірну таблицю з перевагою в чотири очки над чинним чемпіоном, мюнхенською Баварію.

Щоправда остання має на гру менше.

Такий феномен пов’язують із надзвичайно успішною діяльністю іспанського фахівця Хабі Алонсо на посаді головного тренера "фармацевтів".

Інший аспект — видатна форма футболістів під орудою наставника.

Напередодні нідерландський фланговий захисник Джеремі Фрімпонг оформив забитий м’яч у ворота франкфуртського Айнтрахта (3:0), і тепер на його рахунку 11 результативних дій у поточному сезоні Бундесліги (5 голів + 6 гольових передач).

Так само більше 10 результативних дій мають аж ще чотири гравці Баєра.

Нападник Віктор Боніфас відзначився дев’ятьма голами й сімома гольовими передачами, півзахисник Флоріан Вірц забивав п’ять разів та віддав шість асистів, у нападника Йонаса Гофманна 5 + 7, а у флангового захисника Алехандро Грімальдо — 7 + 5.

Загалом на рахунку Баєра вже 42 голи в поточному сезоні Бундесліги. Більше — тільки в Баварії (47).