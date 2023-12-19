Німеччина

Клубну прописку може змінити Еліф Ельмас.

Центральний півзахисник Наполі Еліф Ельмас опинився у сфері інтересів РБ Лейпциг, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, німецький клуб вже розпочав переговори щодо підписання 24-річного гравця з Північної Македонії. Відомо, що неаполітанці отримали пропозицію у розмірі 25 мільйонів євро.

Йдеться про повноцінний перехід Ельмаса. Сам півзахисник відкритий до змін і нового футбольного досвіду.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 16 матчах Наполі у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.

Нагадаємо, нещодавно у Лейпцигу оголосили про те, що півзахисник Еміль Форсберг залишить клуб у січні.