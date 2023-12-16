Северная Америка

Шведський гравець все ж змінить клубну прописку вже взимку.

Атакуючий півзахисник РБ Лейпциг Еміль Форсберг 1 січня 2024 року стане гравцем Нью-Йорк Ред Буллз, повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.

Шведський гравець підпише трирічний контракт з американським клубом, який включатиме опцію продовження ще на рік. На нього не поширюватиметься зарплатна стеля ліги.

До РБ Лейпциг нині 32-річний Форсберг приєднався взимку 2015 року, коли клуб виступав у другій Бундеслізі. Мальме тоді отримав за нього 3,7 мільйони євро.

За ці дев'ять сезонів він провів за "биків" 324 матчі, в яких відзначився 71 голом і 68 асистами.

Із РБ Лейпциг він двічі виграв Кубок Німеччини (сезон-2021/22 і сезон-2022/23), а також одного разу святкував з ними перемогу у Суперкубку країни (сезон-2023/24).

Зазначимо, що сьогодні, 16 грудня, у своєму останньому поєдинку на Ред Булл Арені у Лейпцигу, Форсберг відзначився голом у ворота Гоффенгайма (3:1) після виходу на поле з лави запасних.