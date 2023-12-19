Німеччина

Завершився перший поєдинок 16 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках шістнадцятого туру німецької Бундесліги бременський Вердер приймав РБ Лейпциг на Везерштадіоні.

У першому таймі команди не зуміли порадувати глядачів результативним ударами, а от вже на початку другої половини зустрічі гостям вдалося відкрити рахунок — відзначився Опенда, для якого цей гол став 11-м у цьому розіграші турніру.

"Бики" виглядали впевненіше господарів поля, але саме Вердер забив другий м'яч у цьому поєдинку — рахунок зрівняв Нжинма. Більше голів у матчі не було, тож команди здобули по одному заліковому балу.

Вердер — РБ Лейпциг 1:1

Голи: Нжинма, 75 — Опенда, 47

Попередження: Гросс, 59, Біттенкурт, 66, Нжинма, 84, Дукш, 90+1 — Кампль, 69, Айдара, 90+1

Вердер: Цеттерер — Фрідль, Гросс (Лінен, 82), Юнг — Вайзер, Стаге, Біттенкурт (Вольтемаде, 83), Агу (Деман, 83) — Нжинма (Ковнацкі, 87), Дукш, Борре (Шмід, 62)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Клостерманн, Люкеба (Сімакан, 46), Раум — Айдара, Кампль (Зайвальд, 76) — Форсберг (Баумгартнер, 63), Сімонс (Карвалью, 84) — Опенда, Поульсен (Шешко, 76)