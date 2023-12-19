Німеччина

Завершилися два матчі 16 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках 16-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Майнц.

На 29-ій хвилині Брандт вивів господарів уперед, проте ще до перерви Майнц зумів відігратися завдяки зусиллям ван ден Берга.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, а фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Боруссія Дортмунд — Майнц 1:1

Голи: Брандт, 29 — ван ден Берг, 43

У паралельному матчі зустрілися між собою Гоффенгайм та Дармштадт.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши у ворота одне одного по три м'ячі, проте визначити сильнішого їм не вдалося.

Гоффенгайм — Дармштадт 3:3

Голи: Крамарич, 14 (пен.), Бебу, 28, 66 - Пфайффер, 23, Скарке, 57, 85