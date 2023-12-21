Німеччина

Останнім клубом німецького форварда був Падерборн.

Колишній нападник збірної Німеччини Макс Крузе вирішив повісити бутси на цвях у віці 35 років. Про це футболіст повідомив у Instagram.

Минулого місяця 35-річний німець розірвав контракт із Падерборном через високу травмованість.

"У віці 35 років для мене час розпочати новий етап мого життя. У цьому сенсі футбол для мене закінчився", — написав Крузе.

За свою кар'єру Крузе встиг пограти за Санкт-Паулі, Вердер, Боруссію М, Вольфсбург, Уніон, Фрайбург та Фенербахче. На його рахунку 558 офіційних матчів, 162 забитих м'ячі та 134 асисти та жодної червоної картки при 29 жовтих.

Також Крузе провів 14 поєдинків у футболці збірної Німеччини, в яких забив чотири м'ячі та віддав сім асистів.