Німеччина

Нідерландець потужно проводиить цей сезон.

Мюнхенська Баварія, лондонський Арсенал та ряд неназваних європейських клубів серйозно цікавляться правим фулбеком леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонгом. Про це повідомляє Bayern & Germany.

Зазначається, що з наступного літа в контракті 23-річного нідерландця активується опція викупу за 40 млн. євро.

Діюча угода гравця з "фармацевтами" розрахована до 30 червня 2028 року з зарплатнею у 4 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону, Джеремі Фрімпонг зіграв за Баєр 22 матчі, забив сім голів та віддав десять результативних передач.