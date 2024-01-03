Німеччина

Гравець тривалий час пограв у німецький Бундеслізі.

Аргентинському нападнику Лукасу Аларіо на початку поточного відверто не пощастило — досвідчений гравець був змушений пройти крізь операцію на коліні, тож для нього ця кампанія ще навіть не починалась.

І оскільки досвідченому виконавцю вже виповнилось 31 рік, він почав роздумувати про продовження кар’єри на менш помітному рівні з ризиком так і не відновитись від хірургічного втручання.

Бразильський Інтернасьйонал погодився допомогти гравцю в набутті ігрової практики та запропонував контракт тривалістю в два роки.

Як повідомляють ЗМІ, сторони дуже просунулись у перемовинах, тоді як Айнтрахт не буде заважати власному гравцеві, за якого влітку 2022 року заплатили 6 млн євро, піти.

Аларіо встиг відіграти за Айнтрахт 26 матчів, забивши два голи, тоді як левова частка його кар’єри минула за виступами в леверкузенському Баєрі — 164 матчі, 58 м’ячів, 16 гольових передач.