Німеччина

Football.ua підбиває підсумки та виділяє головні події та кращих виконавців у році, що минув.

Продовжуємо робити підсумки минулого року. Цього разу говоримо про Німеччину. Головні тріумфатори, розчарування, несподіванки тощо. У даному матеріалі спробуємо обговорити всіх.

Команда року: Баєр

У даному блоці врахуємо виступи Леверкузена переважно у нинішньому сезоні. Навесні минулого року скоріше всього через зайнятість у Лізі Європи не вдалося регулярно набирати пункти у Бундеслізі, але півфінал єврокубка і лідерство у чемпіонаті на даний момент можна назвати дуже сильним перформансом. Хабі Алонсо зміг побудувати чудовий колектив, який демонструє впевнену гру і намагається грати у яскравий футбол. Окрім того, непогано вдалося провести літню трансферну кампанію. Деякі гравці, наприклад, Алехандро Грімальдо чи Віктор Боніфейс вже є одними з лідерів клубу і демонструють впевнені виступи.

Якщо вдасться залишити головного тренера у складі "аптекарів", то можемо побачити симпатичний проект, що може стати кандидатом на чемпіонство протягом найближчих років. Найголовніше, що вдається добре йти на дистанції, що особливо важливо, коли ми говоримо про нинішній чемпіонат Німеччини, а також будувати принципи гри на сучасному підході, тому це не випадковість і будемо з цікавістю спостерігати за наступними місяцями і чемпіонською гонкою.

Найбільш невезуча команда року: Боруссія Дортмунд

Друга половина минулого сезону вийшла чудовою у виконанні колективу Едіна Терзича. Вдалося відіграти відставання від Баварії, практично всю цю дистанцію пройти без поразок. Ближче до його завершення обидва конкуренти змінювалися місцями у таблиці, а після поразки Мюнхена від Лейпцига і перемоги Боруссії у Аугсбурзі здавалося, що чемпіонство нарешті відбудеться після багатьох років невдач. Втім, нічия з Майнцом і тріумф опонента у Кельні не дозволили цьому реалізуватися.

Влітку була невдала трансферна кампанія, принаймні станом на зараз, коли підписали кількох гравців наразі не демонструючих свій максимум, а проблемні позиції не були укомплектовані, далі невдачі у Бундеслізі, де солідно відстали від конкурентів. Не виключений сценарій, коли відбудеться зміна тренера, принаймні запрошення Нурі Шахіна у нинішній тренерський штаб частково на це натякає, важко зрозуміти, чи буде солідне підсилення на зимовому трансферному ринку, отже поки що все йде трішки інакше, як того очікували вболівальники команди.

Регрес року: Уніон Берлін

Достатньо вболівальників з цікавістю спостерігали за виступами підопічних Урса Фішера. Спершу вихід у елітний дивізіон, далі кваліфікація до Ліги конференцій, потім Ліги Європи і в підсумку Ліги чемпіонів. Справжня сенсація, в якої відбувається невдале завершення. Непроста група головного єврокубку і відсутність як такого альтернативного плану на випадок непрацюючих принципів гри призвели до боротьби за збереження прописки. Можна відмітити і невдалу трансферну кампанію, яка спершу виглядала достатньо непогано. Втім, цілком вірогідно, що деякі з них могли призвести до нинішньої ситуації.

Невеликі конфлікти Леонардо Бонуччі із клубом, певний дисбаланс у складі, що вже не дозволило досвідченому тренеру далі працювати на своїй посаді, і ось тепер доводиться намагатися піднятися по таблиці замість намагань бути у четвірці. Безумовно, це серйозна невдача, особливо враховуючи попередні виступи команди.

Щасливчики року: Баварія

Юліан Нагельсманн намагався побудувати непоганий проект у Мюнхені, але керівництво вирішило звільнити його перед важливими матчами і призначити Томаса Тухеля. Дана ситуація призвела до вильоту з Кубку Німеччини і Ліги чемпіонів, а в Бундеслізі вдалося завоювати чемпіонський титул лише завдяки невдачі Боруссії Дортмунд, тому що якби не нічию з Майнцом вдома жодної срібної салатниці не було би. У Кельні вдалося забити ближче до завершення поєдинку зусиллями Джамала Мусіали, що дозволило здобути бодай один трофей. Відверто повезло, що тут казати.

Якість гри під керівництвом нинішнього тренерського штабу не вражає, а проблеми наразі не так помітні завдяки топовій формі Гаррі Кейна і кількох інших гравців. Невідомо, чи дозволить це виграти у Бундеслізі і Лізі чемпіонів, бо конкуренція прямо зараз доволі таки серйозна.

Невдача року: Герта

Криза у берлінському колективі призвела до вильоту, що очікувалося вже декілька років. Дуже часто він був за крок від цього, як у позаминулому сезоні, коли зберіг прописку у перехідних матчах. Втім, цього разу вийшло інакше. Були спроби виправити ситуацію, але в підсумку відбулася ця неприємна ситуація.

Тепер клуб навіть не перебуває у лідерах другої Бундесліги, може застрягнути в ній надовго. Наразі важко сказати точно, наскільки реально виглядає повернення і чим завершиться перебудова у структурі команди.

Сенсація року: Штутгарт

Дана команда дуже вагома для німецького футболу, у клубному музеї є деякі трофеї, але в попередні роки не завжди вдавалося демонструвати хороші результати. Цього разу ми бачимо трішки іншу картину. Запрошення Себастьяна Генесса було правильним і дозволяє налагоджувати виступи у чемпіонаті і кубку. Прямо зараз колектив з Баден-Вюртемберга знаходиться поблизу четвірки та може вийти до Ліги чемпіонів.

Окрім того, солідно виступають і гравці, наприклад, Серу Гірассі. У Бундеслізі є чергова цікава команда, за якою достатньо приємно спостерігати.

Гравець року: Ніклас Фюллькруг

Минулого року форвард збірної Німеччини став найкращим бомбардиром у Бундеслізі, окрім того, є причиною того, що Вердер зміг залишитися у елітному дивізіоні, а також склав потужну зв'язку з Нікласом Дукшем. На такому високому рівні раніше він не забивав, тому подібні показники сприймаються несподівано.

Далі йому вдалося піти на підвищення у Боруссію Дортмунд і враховуючи її проблеми у нинішньому сезоні можна сказати, що він став одним з головних її лідерів, адаптувавшись до гри нового клубу і виконуючи результативні дії. Непоганий кар'єрний ріст та робота вікового гравця.

Найкращий молодий гравець року: Флоріан Вірц

Один із лідерів Баєра після важкого пошкодження хрестоподібних зв'язок спершу деякий час набирав форму, зробив декілька результативних дій, а цього сезону має солідний вплив у грі своєї команди. Багато важливих голів і асистів, традиційно чудова манера вриватися поміж лініями, за потреби давати ширину атак своєму клубу, непогана техніка, центральний півзахисник демонструє дуже солідний рівень. Його важливість у структурі, яку будує нинішній тренерський штаб, важко переоцінити. Не може дивувати, що трансфером гравця цікавляться топові представники у Європі. Зараз він навряд чи кудись піде, проте наступним літом цілком реально.

Відкриття року серед гравців: Віктор Боніфас

Безумовно, ця роль могла би дістатися іншим представникам Баєра чи чемпіонату, але впевнена гра від нігерійського форварда наразі виглядає дуже солідно, як для екс-гравця бельгійської ліги. Якщо здобувати багато результативних пунктів там простіше, то на цьому рівні набагато важче, втім таке враження, що це немає значення. Зараз в нього вже 16+8 в усіх можливих турнірах, один із головних лідерів головної несподіванки цього сезону. Солідна сума виплачена за нього тепер сприймається нормально.

Якщо вдасться привести Леверкузен до чемпіонства, буде ще більш неймовірно. Враховуючи його гольові показники, цілком реально підтримати таку форму і надалі.

Найкращий тренер року: Хабі Алонсо

Навряд чи можна знайти кандидата очевидніше. Після роботи іспанського наставника Баєр перетворився на одну з найкращих команд Європи, демонструючи яскраві виступи та чудово виступаючи в усіх можливих турнірах. Багато гравців перетворилося на топових представників своїх позицій, демонструючи дуже солідні цифри. Цікаво, як буде далі розвиватися даний проект.

Головного тренера дуже хоче підписати Реал Мадрид, але у Леверкузені не дуже хочуть його відпускати. Наразі вони таке враження створені один для одного, а якщо вдасться підтримати такий рівень надалі, точно не забракне пропозицій для роботи у майбутньому.