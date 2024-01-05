Німеччина

Юний талант демонструє якісну гру цього сезону.

Мюнхенська Баварія та дотмундська Боруссія поборяться за 18-річного таланта Нюрнберга Джана Узуна. Про цн повідомляє Bayern & Germany

Зазначається, що "бджоли" на даний момент виграють перегони за трансфер турка. Нюрнберг вимагає у зацікавлених клубів щонайменше десять мільйонів євро.

Діючий контракт гравця з клубом другої Бунесліги розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Нинішнього сезону, Джан Узун провів 17 матчів за Нюрнберг, у яких забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.