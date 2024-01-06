Австрієць повертається до Німеччини.
Калайджич, Getty Images
06 січня 2024, 13:39
Англійський Вулвергемптон досяг домовленості з франкфуртським Айнтрахтом про оренду нападника Саши Калайджича. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, орендна угода між клубами буде розрахована до кінця цього сезону.
У 2022 році 26-річний нападник перейшов у Вулвергемптон зі Штутгарту за 18 млн. євро. З того часу він відіграв за "Вулвз" 14 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.