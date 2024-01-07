На німців це не схоже.
Getty Images
07 січня 2024, 12:43
Спортивний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд розповів чи готовий клуб витрачати багато грошей на трансфери. Його слова наводить DAZN
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"Я вважаю, Гаррі Кейн довів, що він вартий кожного витраченого на нього пенні.
Якщо все зійдеться, якщо всі будуть впевнені в тому, що трансфер багато дасть команді, то цілком можливо, що покупки такого масштабу повторюватимуться знову і знову. Однак, якщо трансфери не виправдають себе, ми обов'язково піддамося критиці", — заявив німецький функціонер.
Нагадаємо, минулого літа мюнхенська Баварія заплатила Тоттенгему за трансфер Гаррі Кейна 95 млн. євро.