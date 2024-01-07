Німеччина

На німців це не схоже.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд розповів чи готовий клуб витрачати багато грошей на трансфери. Його слова наводить DAZN

"Я вважаю, Гаррі Кейн довів, що він вартий кожного витраченого на нього пенні.

Якщо все зійдеться, якщо всі будуть впевнені в тому, що трансфер багато дасть команді, то цілком можливо, що покупки такого масштабу повторюватимуться знову і знову. Однак, якщо трансфери не виправдають себе, ми обов'язково піддамося критиці", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, минулого літа мюнхенська Баварія заплатила Тоттенгему за трансфер Гаррі Кейна 95 млн. євро.