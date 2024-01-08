Німеччина

Мюнхенський гранд може включитися до боротьби за румунським центрбеком.

Центральний захисник Дженоа Раду Дрегушін в літнє трансферне вікно може піти на підвищення та змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні 21-річного румуна.

Зазначається, що головний тренер "червоних" Томас Тухель та боси клубу обговорили між собою можливість підписання Дрегушіна, на якого також претендує лондонський Тоттенгем.

У поточному сезоні Раду Дрегушін провів за Дженоа 21 поєдинок, в яких він забив два голи та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Дженоа хоче заробити на продажі румунського центрбека 30 мільйонів євро.