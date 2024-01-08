Захисник ПСЖ Норді Мукіеле може стати гравцем Баварії. 26-річний француз позитивно ставиться до потенційного переходу до мюнхенського клубу

Головний тренер Баварії Томас Тухель бачить у Мукіеле ідеального кандидата на позицію основного правого захисника.

Угода буде залежати від позиції паризького клуба щодо можливої ​​оренди з опцією викупу, яку пропонує Баварія. Крім того, ПСЖ потрібно знайти заміну грацю збірної Франції.

Діючий контракт француза з парижанами діє до 30 червня 2027 року з зарплатнею 8.4 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону, Норді Мукіеле відіграв за ПСЖ десять матчів та віддав одну результативну передачу.