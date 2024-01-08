Німеччина

Пішла епоха.

Колишній нападник Тоттенгема, Басрелони та збірної Англії, а нині відомий телевізійний футбольний експерт Гарі Лінекер, висловив співчуття у зв'язку зі смертю Франца Беккенбауера.

"Дуже засмучений смертю Франца Беккенбауера. Один із найвеличніших у нашій грі. "Кайзер" був найпрекраснішим футболістом серед тих, хто виграв все – з витонченістю та чарівністю.

Спочивай з миром", – написав Лінекер у своєму твіттер-акаунті.