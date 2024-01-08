Пішла епоха.
Беккенбауер, Getty Images
08 січня 2024, 20:18
Колишній нападник Тоттенгема, Басрелони та збірної Англії, а нині відомий телевізійний футбольний експерт Гарі Лінекер, висловив співчуття у зв'язку зі смертю Франца Беккенбауера.
"Дуже засмучений смертю Франца Беккенбауера. Один із найвеличніших у нашій грі. "Кайзер" був найпрекраснішим футболістом серед тих, хто виграв все – з витонченістю та чарівністю.
Спочивай з миром", – написав Лінекер у своєму твіттер-акаунті.
Легендарний захисник мюнхенської Баварії та збірної Німеччини, дворазовий володар "Золотого м'яча" Франц Беккенбауер
помер сьогодні, у віці 78 років.