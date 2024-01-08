Німеччина

Разом з мюнхенським клубом скорбить весь футбольний світ.

Мюнхенська Баварія виступила із офіційною заявою після смерті легендарного "баварця" Франца Беккенбауера.

"Світ Баварії вже не той, що був раніше – раптово він став темнішим, тихішим, біднішим.

Німецькі "рекордмайстри" оплакують смерть Франца Беккенбауера – унікального Кайзера, без якого Баварія ніколи не стала б тим клубом, яким вона є сьогодні.

Беккенбауер помер вчора, у неділю, у віці 78 років, в оточенні своєї родини в Зальцбурзі. ФК Баварія сумує разом із його сім'єю, друзями та товаришами, насамперед із дружиною Гайді та дітьми Томасом, Міхаелем, Джоелем Максиміліаном та Франческою Антоні", — йдеться у заяві клубу.

Франц Беккенбауер відіграв 582 матчі у футболці "рекордмайстер", забивши 74 голи та віддавши 75 результативних передач. Разом з мюнхенським клубом "Кайзер" чотири рази вигравав чемпіонат Німеччини та тричі Кубок європейських чемпіонів.