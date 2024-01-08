Німеччина

Англійський футболіст може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

Джордан Гендерсон шукає варіанти продовження кар'єри у Європі, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, послуги Гендерсона було запропоновано Баварії та Баєру. Його кандидатуру також обговорюють у Ювентусі та низці клубів АПЛ.

Зазначається, що наразі Гендерсон не подавав офіційного запиту на трансфер. Аль-Іттіфак не хоче розлучатися з півзахисником, а головний тренер Стівен Джеррард, як і раніше, намагається будувати команду навколо англійця.