Англійський футболіст може продовжити кар'єру у Бундеслізі.
ДЖОРДАН ГЕНДЕРСОН, GETTY IMAGES
08 січня 2024, 22:59
Джордан Гендерсон шукає варіанти продовження кар'єри у Європі, повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, послуги Гендерсона було запропоновано Баварії та Баєру. Його кандидатуру також обговорюють у Ювентусі та низці клубів АПЛ.
Зазначається, що наразі Гендерсон не подавав офіційного запиту на трансфер. Аль-Іттіфак не хоче розлучатися з півзахисником, а головний тренер Стівен Джеррард, як і раніше, намагається будувати команду навколо англійця.