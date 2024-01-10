Німеччина

Резервний варіант на випадок невдачі з Мукіеле.

Мюнхенська Баварія цього трансферного вікна взялась активно посилювати власний захист, і допоки "Рекордмайстер" намагається визначитись із пріоритетами на роль центрального оборонця, агенти продовжують активно працювати над придбанням правого захисника.

Фаворитом на цю позицію є представник Парі Сен-Жермен Норді Мукіеле, але Баварія все одно намагається тримати резервний варіант напоготові, тому виявляє інтерес до гравця іншого великого французького клубу, Марселя, Жонатана Клосса.

31-річний виконавець перейшов до лав "провансальців" на початку минулої кампанії й за цей час став важливим гравцем стартового складу.

Лише в поточному сезоні на його рахунку 25 матчів, два голи та сім гольових передач.

Наразі цей трансфер перебуває на початковій стадії перемовин, тому навіть про розмір першої ставки від Баварії ще не йдеться.

Очікується, що Клосс коштуватиме мюнхенцям близько 15 млн євро, оскільки вже наступного року його контракт із Марселем добігає завершення, тоді як клуб сплатив за нього Лансу 7,5 млн євро.