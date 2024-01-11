Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Німецька Бундесліга також влаштувала собі відпочинок за кілька днів до Різдва, тому команди банально не встигли провести значну кількість матчів за час, що залишався до завершення календарного року.

Але організаторам змагань усе одно вистачало інформації, тому вони вирішили визначити шістьох кандидатів на отримання звання гравця за останній місяць у місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Флоріан Вірц (Баєр) / 4 матчі (Боруссія Д, Штутгарт, Айнтрахт, Бохум), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Алехандро Грімальдо (Баєр) / 4 матчі (Боруссія Д, Штутгарт, Айнтрахт, Бохум), 1 гольова передача;

– Гаррі Кейн (Баварія) / 3 матчі (Айнтрахт, Штутгарт, Вольфсбург), 3 голи;

– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Гайденгайм, Боруссія Д, Гоффенгайм, Вердер);

– Джеремі Фрімпонг (Баєр) / 4 матчі (Боруссія Д, Штутгарт, Айнтрахт, Бохум), 1 гол + 1 гольовий пас;

– Лої Опенда (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Гайденгайм, Боруссія Д, Гоффенгайм, Вердер), 2 голи + 1 гольова передача;

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за листопад залишив за собою нападник Штутгарта Деніз Ундав.