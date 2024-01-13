Німеччина

Німця роздратували.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх не захотів обговорювати з журналістами можливий трансфер до ПСЖ. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Насправді, я просто зосереджений на Баварії. Для мене цей перехід взагалі не був темою для обговорення взимку.

Думаю, якоїсь миті клуб звернеться до мене і ми поговоримо. Своє майбутнє я буду обговорювати з клубом, а не з журналістами", — заявив лідер Баварії.

Цього сезону, Йосуа Кімміх відіграв за "ротен" 21 матч, забив один гол та віддав шість результативних передач.