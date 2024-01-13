Гравець хоче отримувати більше ігрового часу.
Франс Кретціг, Getty Images
13 січня 2024, 16:38
Чимало клубів хочуть орендувати німецького лівого захисника Баварії Франса Кретціга.
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Йдеться про оренду на 6 або 18 місяців. 20-річний вихованець мюнхенців хоче отримати більше ігрового часу, бажано у Бундеслізі.
Переговори з деякими клубами тривають. Скоро стане відомо про рішення клубу та самого гравця.
У цьому сезоні Кретціг взяв участь у 7 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.