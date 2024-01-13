Німеччина

Гравець хоче отримувати більше ігрового часу.

Чимало клубів хочуть орендувати німецького лівого захисника Баварії Франса Кретціга.

Баварія — Гоффенгайм 3:0 Відео голів та огляд матчу 12.01.2024

Йдеться про оренду на 6 або 18 місяців. 20-річний вихованець мюнхенців хоче отримати більше ігрового часу, бажано у Бундеслізі.

Переговори з деякими клубами тривають. Скоро стане відомо про рішення клубу та самого гравця.

У цьому сезоні Кретціг взяв участь у 7 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.