Німеччина

В Дортмунді всі радіють від трансферу англійця.

Лідер дортмундської Борусії Марко Ройс прокоментував повернення до клубу Джейдона Санчо. Його слова наводить Sky Sport Germany.

"Він робить різницю. Санчо здатний забивати в кожній грі, тому що завжди знає, як перетворити недолік на перевагу. Мені подобається грати з ним зараз, як і в минулому. Я дуже радий, що він повернувся до нас.

Ми не можемо чекати чудес. Він взагалі не грав сім чи вісім місяців. У Джейдона не було ритму, він дуже мало тренувався з командою, тому кожна хвилина на полі, кожне тренування та кожен гол чи асист допомагають йому.

Він дійсно дуже важливий для нас, тому що чудово зламує оборону та виконує останні передачі", — сказав капітан Боруссії.

У дебютній грі після повернення за "чорно-жовтих" проти Дармштадта (3:0) результативним пасом відзначився Джейдон Санчо саме на Марко Ройса. Для англійця ця результативна дія стала першою в цьому сезоні.