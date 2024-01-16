Німеччина

Причина смерті функціонера наразі не повідомляється.

У вівторок, 16 січня, берлінська Герта оголосила про смерть у віці 43 років свого президента Кая Бернштейна.

Німець став президентом клубу у липні 2022 року. Причина смерті Бернштейна наразі невідома.

"Весь клуб, його керівні органи та співробітники шоковані та глибокі засмучені новиною. Вся родина Герти оплакує смерть Кая та думає про його сім'ю та друзів. Ми просимо всіх поважати приватне життя його сім'ї у цей важкий час", — йдеться у заяві столичного клубу.

Нагадаємо, нещодавно у віці 78 років помер легендарний Франц Беккенбауер.