Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам таблицю зі зимовими переходами футболістів в рамках першості Німеччини-2023/24.

Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Прийшли

Пішли
Донні ван де Бек (п, Манчестер Юнайтед, ор)
Натаніель Браун (з, Нюрнберг, 3 млн)
Саша Калайджич (н, Вулвергемптон, ор)		 Натаніель Браун (з, Нюрнберг, ор)
Марцель Веніг (п, Нюрнберг, ор)
Лукас Аларіо (н, Інтернасьйонал, 3 млн)
 

 

Прийшли

Пішли
  Ірвін Кардона (н, Сент-Етьєн, ор)
Аарон Центер (п, Падерборн, ?)
Масая Окугава (н, Гамбург, ор)

 

Прийшли

Пішли
Ерік Даєр (з, Тоттенгем, 4 млн)  

 

Прийшли

Пішли
   

 

Прийшли

Пішли
Джейдон Санчо (н, Манчестер Юнайтед, ор)
Ян Етан Матсен (з, Челсі, ор)		  

 

Прийшли

Пішли
 

Явандро Боржес Санчес (н, Неймеген, ор)

 

Прийшли

Пішли
  Ліз Муссе (н, ва)

 

Прийшли

Пішли
Джуліан Малатіні (з, Дефенса, 2 млн)  

 

Прийшли

Пішли
  Філіпп Шульце (в, Галлешер, ор)

 

Прийшли

Пішли

 		  

 

Прийшли

Пішли
  Кевін Фогт (з, Уніон, ?)

 

Прийшли

Пішли
  Філіп Стоїлкович (н, Кайзерслаутерн, ор, 75 тис)
Франк Ронстадт (з, Кайзерслаутерн, 50 тис)

 

Прийшли

Пішли
  Дімітріс Лімніос (н, Панатінаїкос, ва)

 

Прийшли

Пішли
  Ніклас Тауер (п, Айнтрахт Б, ор)
Аймен Баркок (п, Герта, ор)

 

Прийшли

Пішли
Еліф Ельмас (п, Наполі, 24 млн) Каден Кларк (п, Мінесота, ?)
Ілайш Моріба (п, Хетафе, ор)
Тімо Вернер (н, Тоттенгем, ор)

 

Прийшли

Пішли
Кевін Фогт (з, Гоффенгайм, ?)
Кріс Бедіа (н, Серветт, 2 млн)		 Альоша Кемляйн (п, Санкт-Паулі, ор)
Кейта Ендо (п, Токіо, ор)
Яннік Штайн (в, Любек, ор)
Леонардо Бонуччі (з, Фенербахче, ва)
Шеральдо Беккер (Реал Сосьєдад, 3 млн)

 

Прийшли

Пішли
   

 

Прийшли

Пішли
  Матео Клімович (п, Атлетіко Сан-Луїс, 750 тис)
Томас Кастанарас (н, Ульм 1846, ор)