Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в німецькій Бундеслізі під час зимового трансферного вікна 2024 року.
ДЖЕЙДОН САНЧО, ФК БОРУССІЯ Д
18 січня 2024, 20:45
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю зі зимовими переходами футболістів в рамках першості Німеччини-2023/24.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
|Донні ван де Бек (п, Манчестер Юнайтед, ор)
Натаніель Браун (з, Нюрнберг, 3 млн)
Саша Калайджич (н, Вулвергемптон, ор)
|Натаніель Браун (з, Нюрнберг, ор)
Марцель Веніг (п, Нюрнберг, ор)
Лукас Аларіо (н, Інтернасьйонал, 3 млн)
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Прийшли
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Пішли
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|Ірвін Кардона (н, Сент-Етьєн, ор)
Аарон Центер (п, Падерборн, ?)
Масая Окугава (н, Гамбург, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Ерік Даєр (з, Тоттенгем, 4 млн)
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Прийшли
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Пішли
|Джейдон Санчо (н, Манчестер Юнайтед, ор)
Ян Етан Матсен (з, Челсі, ор)
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Прийшли
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Пішли
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Явандро Боржес Санчес (н, Неймеген, ор)
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Прийшли
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Пішли
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|Ліз Муссе (н, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Джуліан Малатіні (з, Дефенса, 2 млн)
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Прийшли
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Пішли
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|Філіпп Шульце (в, Галлешер, ор)
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Прийшли
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Пішли
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|Кевін Фогт (з, Уніон, ?)
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Прийшли
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Пішли
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|Філіп Стоїлкович (н, Кайзерслаутерн, ор, 75 тис)
Франк Ронстадт (з, Кайзерслаутерн, 50 тис)
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Прийшли
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Пішли
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|Дімітріс Лімніос (н, Панатінаїкос, ва)
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Прийшли
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Пішли
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|Ніклас Тауер (п, Айнтрахт Б, ор)
Аймен Баркок (п, Герта, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Еліф Ельмас (п, Наполі, 24 млн)
|Каден Кларк (п, Мінесота, ?)
Ілайш Моріба (п, Хетафе, ор)
Тімо Вернер (н, Тоттенгем, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Кевін Фогт (з, Гоффенгайм, ?)
Кріс Бедіа (н, Серветт, 2 млн)
|Альоша Кемляйн (п, Санкт-Паулі, ор)
Кейта Ендо (п, Токіо, ор)
Яннік Штайн (в, Любек, ор)
Леонардо Бонуччі (з, Фенербахче, ва)
Шеральдо Беккер (Реал Сосьєдад, 3 млн)
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Прийшли
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Пішли
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|Матео Клімович (п, Атлетіко Сан-Луїс, 750 тис)
Томас Кастанарас (н, Ульм 1846, ор)