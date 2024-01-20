Німеччина

Завершилися перші чотири матчі 18 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 20 січня, вже завершилися чотири поєдинки.

Вольфсбург не скористався можливістю обійти Гайденгайм у турнірній таблиці, поділивши з ним очки.

Гайденгайм — Вольфсбург 1:1

Голи: Єнц, 45+2 (автогол) — Черни, 7

Попередження: Герхардт, 45+4

Гайденгайм: К. Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Шьоппнер, Мелоні (Зесса, 72), Бек — Дінкчі (Пік, 82), Кляйндінст, Бесте (Доведан, 89)

Вольфсбург: Кастельс — Меле, Борно (Лакруа, 76), Єнц, Рожеріу — Герхардт (Амоако, 90+4), Арнольд — Черни (Пейчинович, 76), Маєр (Томаш, 46), Камінські (Паредес, 62) — Вінд

Айнтрахт не втримав перевагу у два м'ячі, втративши перемогу через пропущений у компенсований час гол.

Дармштадт — Айнтрахт (Франкфурт) 2:2

Голи: Юстван, 61, Вільгельмссон, 90+5 — Нкунку, 33, Кнауфф, 51

Попередження: Магліца, 20 — Бута, 68

Дармштадт: Шуен — Рідель, Кларер, Магліца (А. Мюллер, 48) — Бадер, Франьїч (Кемпе, 79), Юстван, Голланд (Циммерманн, 89), Нюрнбергер (Вільгельмссон, 79) — Пфайффер, Скарке (Карич, 80)

Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Кох, Пачо — Діна Ебімбе (Роде, 90+3), Ларссон, Гьотце (Смолчич, 90+3), Нкунку — Кнауфф (Гауге, 89), ван де Бек (Бута, 64) — Калайджич (Нганкам, 89)

Дортмундська Боруссія розібралася з Кельном на виїзді, відправивши у його ворота чотири м'ячі.

Кельн — Боруссія (Дортмунд) 0:4

Голи: Мален, 12, 61, Фюллькруг, 58 (пен.), Мукоко, 90+2

Попередження: Шабо, 76, Тільманн, 85 — Меньє, 27, Озджан, 27, Матсен, 82

Кельн: Швебе — Карстенсен (Шміц, 87), Гюберс, Шабо, Фінграф — Тільманн (Адамян, 87), Мартель, Гусейнбашич, Любічич (Аліду, 62) — Кайнц (Крістенсен, 74), Майна (Діль, 62)

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Меньє, Зюле (Бланк, 46), Шлоттербек, Матсен — Брандт (Ройс, 66), Озджан (Рейна, 74), Забітцер — Санчо (Байно-Гіттенс, 66), Фюллькруг (Мукоко, 74), Мален

Вилучення не завадило Фрайбургу здолати Гоффенгайм у результативному поєдинку.

Фрайбург — Гоффенгайм 3:2

Голи: Гьолер, 37, Гріфо, 55, Саллаї, 85 — Веггорст, 57, Баєр, 77

Попередження: Гульде, 43, Гріфо, 56 — Кадержабек, 8, Кабак, 31

Вилучення: Гульде, 82 (друга жовта картка)

Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Макенго — Еггештайн — Саллаї (Кайтель, 89), Рьоль (Гьофлер, 84), Гріфо (Кюблер, 75) — Грегорич, Гьолер (Вайсгаупт, 84)

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Грілліч, Нсокі (Бішоф, 90+2) — Кадержабек (Сков, 60), Крамарич, Штах, Бекер (Тохумджу, 60), Бюльтер (Бебу, 60) — Веггорст, Баєр

Новина буде доповнена після завершення матчу Бохум — Штутгарт.