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РБ Лейпциг — Баєр 2:3
Голи: Сімонс, 7, Опенда, 56 — Телла, 47, Та, 63, Інкап’є, 90+1

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 74), Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо (Баумгартнер, 74), Сімонс (Ельмас, 84) — Опенда, Шешко (Поульсен, 74).

Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 31), Джака, Паласіос (Андріх, 88), Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.

Попередження: Сімонс, Шлагер — Та, Станішич, Вірц