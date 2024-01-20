Німеччина

Баєр у видовищній гольовій перестрілці вирвав перемогу над РБ Лейпциг

Команда Хабі Алонсо мляво виглядала в першому таймі, але після перерви суперники припускались кричущих помилок під час стандартів.

РБ Лейпциг — Баєр, Getty Images

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РБ Лейпциг — Баєр 2:3

Голи: Сімонс, 7, Опенда, 56 — Телла, 47, Та, 63, Інкап’є, 90+1



РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 74), Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо (Баумгартнер, 74), Сімонс (Ельмас, 84) — Опенда, Шешко (Поульсен, 74).



Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 31), Джака, Паласіос (Андріх, 88), Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.



Попередження: Сімонс, Шлагер — Та, Станішич, Вірц