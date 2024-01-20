Німеччина
20 січня 2024, 21:28
Баєр у видовищній гольовій перестрілці вирвав перемогу над РБ Лейпциг
Команда Хабі Алонсо мляво виглядала в першому таймі, але після перерви суперники припускались кричущих помилок під час стандартів.
РБ Лейпциг — Баєр, Getty Images
20 січня 2024, 21:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Баєр 2:3
Голи: Сімонс, 7, Опенда, 56 — Телла, 47, Та, 63, Інкап’є, 90+1
РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 74), Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо (Баумгартнер, 74), Сімонс (Ельмас, 84) — Опенда, Шешко (Поульсен, 74).
Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 31), Джака, Паласіос (Андріх, 88), Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.
Попередження: Сімонс, Шлагер — Та, Станішич, Вірц