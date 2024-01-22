Легенда знову критикує.
Getty Images
22 січня 2024, 16:54
Легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус вважає відсутність півзахисника "ротен" Леона Горецки в стартовому складі команди, великою проблемою для клуба. Його слова наводить Bayern & Germany.
"Той факт, що Горецка знову не вийшов у стартовому складі, погано позначається на атмосфері всередині колективу. Гравці навряд чи розуміють, чому рішення ухвалюються проти одного з найкращих футболістів команди.
Леон давно в Баварії, він користується повагою партнерів і має менталітет, якого немає ні в кого іншого в клубі. Баварії дуже не вистачало його в матчі з Вердером", — заявив Маттеус.
Нагадаємо, Баварія в крайньому турі німецької Бундесліги несподівано вдома програла бременському Вердеру
(0:1). Леон Горецка розпочав матч на лаві запасних, вийшовши на поле на 65-й хвилині зустрічі, коли "музиканти" вже мали мінімальну перевагу над "рекордмайстер".