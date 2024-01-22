Німеччина

Легенда знову критикує.

Легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус вважає відсутність півзахисника "ротен" Леона Горецки в стартовому складі команди, великою проблемою для клуба. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Той факт, що Горецка знову не вийшов у стартовому складі, погано позначається на атмосфері всередині колективу. Гравці навряд чи розуміють, чому рішення ухвалюються проти одного з найкращих футболістів команди.

Леон давно в Баварії, він користується повагою партнерів і має менталітет, якого немає ні в кого іншого в клубі. Баварії дуже не вистачало його в матчі з Вердером", — заявив Маттеус.