Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 21 січня 2023 року, 16:30.

У 18 турі чемпіонату Німеччини-2023/24 Баварія приймала Вердер на Альянц Арені та несподівано поступилась йому.

У першому таймі поєдинку, за досить рівної гри команд, голів забито не було. Вайзер вивів Вердер вперед у другій половині зустрічі, а Баварія так і не зуміла скористатися своїми моментами, щоб відповісти на результативний удар свого ексгравця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Вердер у 18 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія — Вердер 0:1

Гол: Вайзер, 59

Попередження: Кімміх, 17, де Лігт, 74 — Шмід, 71

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, де Лігт, Девіс (Тель, 64) — Кімміх (Мюллер, 64), Геррейру (Горецка, 64) — Коман (Шупо-Мотінг, 84), Мусіала, Сане — Кейн

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Вайзер, Шмід (Ковнацкі, 84), Лінен, Стаге, Агу (Деман, 89) — Нжинма (Гросс, 89), Вольтемаде (Борре, 65)