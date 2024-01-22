Німеччина

Заміна травмованому Боніфасу.

Леверкузенський Баєр втрутився у боротьбу за нападника Ювентуса Мойзе Кіна. Таку інформацію надає Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, представники німецького клубу вже вийшли на зв'язок із Ювентусом, щоб перехопити італійця у мадридського Атлетіко, який до появи "фармацевтів" розглядався, як фаворит в боротьбі за підписання 24-річного нападника. Наразі, переговори перебувають на ранній стадії.

Зазначається, що керівництво туринців ухвалить остаточне рішення про майбутнє свого футболіста найближчим часом.

Контракт гравця з італійським клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

Цього сезону, Мойзе Кін відіграв за Юве 12 матчів, не відзначившись результативними діями на полі.