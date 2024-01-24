Це буде оренда до завершення сезону.
Борха Іглесіас, Getty Images
24 січня 2024, 08:35
Леверкузенський Баєр у поточному сезоні є головною несподіванкою серед усіх команд німецької Бундесліги, оскільки наразі впевнено крокує до посування мюнхенської Баварії з чемпіонського престолу.
І на цьому шляху команда Хабі Алонсо не збирається зупинятись, очікуючи на підсилення на завершення зимового трансферного вікна.
Щоправда, травмувався основний нападник "фармацевтів" Віктор Боніфейс, тож клубу довелось швидко шукати йому заміну.
У цьому контексті Баєру пощастило, що в 31-річного іспанця Борхи Іглесіаса із севільського Бетіса виникла неоднозначна ситуація в клубі, тож його додали до списку можливих оренд під час зимового трансферного вікна.
Як повідомляє іспанська преса, німці одразу домовились із виконавцем щодо піврічної практики в Бундеслізі без права викупу.
У цьому сезоні Борха забив два голи та віддав дві гольові передачі у 18 матчах (871 хвилина).