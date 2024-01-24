Німеччина

Єдиний гол Рафаеля Геррейру приніс до активу "червоних" три очки.

У рамках перенесеного матчу 13-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймала на своєму берлінський Уніон.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли Рафаель Геррейру на 46-ій хвилині реалізував свій момент.

Починаючи з 74-ї хвилини гравця Уніона довелося догравати матч без свого головного тренера, оскільки Ненада Б'єлицю було вилучено за неспортивну поведінку.

У підсумку Баварія зберегла мінімальний рахунок на свою користь та здобула перемогу з рахунком 1:0.

Баварія (Мюнхен) - Уніон (Берлін) 1:0

Гол: Геррейру, 46

Баварія: Ноєр — Лаймер (Павлович, 86), Упамекано (Даєр, 46), де Лігт, Геррейру — Кімміх, Горецка — Коман (Тель, 76), Мусіала (Мюллер, 76), Сане — Кейн

Уніон: Рьоннов — Кнохе, Фогт, Лейте — Тріммель, Крал (Ааронсон, 78), Госенс (Руссійон, 64) — Тусар, Габерер (Бедіа, 78) — Фолланд (Беренс, 26), Голлербах (Шафер, 64)

Попередження: Сане, Кейн — Беренс, Фогт, Лейте