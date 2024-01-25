Німеччина

Втрата для "ротен".

Захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано отримав пошкодження стегна у першому таймі матчу з берлінським Уніоном (1:0) та був замінений у перерві.

За даними Sky Sport Germany, у француза травма задньої поверхні стегна. На відновлення захиснику знадобиться декілька тижнів. Цю інформацію також підтверджує головний тренер Баварії Томас Тухель.

"Ситуація виглядає погано. Це класика – пошкодження задньої поверхні стегна при прискоренні. Це травма м'язів.

Звичайно, це дуже сумно для Упамекано та для нас. Розрив м'язових волокон – мова, ймовірно, піде про кілька тижнів відновлення", — сказав Тухель.

Цього сезону, Дайо Упамекано відіграв за Баварію 22 матчі, забив один гол та заробив дві жовті картки.