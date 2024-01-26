Айнтрахт - Майнц, Getty Images
26 січня 2024, 23:30
У рамках 19 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав на своєму полі Майнц.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Маріо Гьотцо, який прийшовся на 73 хвилину.
Айнтрахт Фрайбург — Майнц 1:0
Гол: Гьотце, 73
Айнтрахт: Трапп – Кох, Тута, Пачо – Діна-Ебімбе (Схірі, 77), Гьотце (Роде, 81), Ларсон, Нкунку – ван де Бек (Шаїбі, 46), Кнауфф – Калайджич
Майнц: Центнер — Відмер (да Кошта, 87), Касі (Ляйтш, 82), ван дер Берг, Кор (Папела, 82), Мвене — Буркардт, Баррейро, Краус, Ріхтер (Ажорк, 76) — Онісіво
Попередження: Пачо 24, Нкунку 34 — Відмер 40