Німеччина

Мюнхенці витратять на цей трансфер чималу суму.

Мюнхенська Баварія останнім часом має відчутні проблеми з комплектацією лінії захисту через різноманітні фактори, тож зимове трансферне вікно вона присвятила вирішенню саме цього питання.

"Рекордмайстер" при цьому особливо не жалкував грошей під час формування пропозиції з власного боку, тож коли почув від турецького Галатасарая запит у мінімум 28-29 млн євро за французького правого захисника Сашу Бої, не припинив цікавитись цим гравцем.

У підсумку, усе завершилось тим, що 23-річний виконавець уже сьогодні, 27 січня, прилетів до Мюнхена заради медогляду, маючи "100% бажання грати за Баварію та узгоджені умови контракту з клубом", як повідомляє місцева преса.

Ба більше — Бої заявив, що готовий грати хоч одразу в матчі Бундесліги проти Аугсбурга, що має відбутись уже за кілька годин, але навряд чи Томас Тухель на нього розраховуватиме в цій грі.

Контракт буде підписано до 2029 року, гравець за ним отримуватиме 3 млн євро на рік.

У цьому сезоні Бої зіграв 31 матч, забивши два голи.