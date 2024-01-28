Німеччина

Мюнхенський клуб придбав флангового захисника.

Мюнхенська Баварія супроводить останні трансферні вікна коштовними придбаннями для підсилення власного складу, однак проблема правого флангового захисника в клубі повсякчас залишалась без вирішення.

Саме цьому й була присвячена робота "Рекордмайстера" останніми днями, коли баварці вели перемовини з турецьким Галатасараєм щодо француза Саши Бої.

23-річний гравець провів кілька дуже впевнених сезоні у місцевій Суперлізі та єврокубках, тому "леви" прагнули заробити на його продажі дуже солідні кошти, тоді як самі в 2021 році заплатили французькому Ренну 1,15 млн євро.

У підсумку, Баварії довелось сплатити близько 30 млн євро.

Натомість гравець отримав контракт до 2028 року й зарплатню в 3 млн євро на рік.

У поточному сезоні Бої відіграв 31 матч, забивши два голи.