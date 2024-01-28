Важка втрата для діючого чемпіона Німеччини.
Коман, Getty Images
28 січня 2024, 15:20
Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман ризикує пропустити від двох до чотирьох місяців через травму коліна, яку він отримав у матчі 19-го туру німецької Бундесліги з Аугсбургом (3:2). Про це повідомляє журналіст Керрі Гау.
За інформацією джерела, 27-річний француз отримав розрив медіальної зв'язки коліна, через це його чекає тривала реабілітація.
В зв'язку з цією втратою, Баварія в останні дні зимового трансферного вікна, може спробувати підписати вінгера на заміну травмованому гравцю.
Цього сезону, Кінгслі Коман відіграв за "рекордмайстер" 24 матчі, забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі.