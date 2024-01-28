Єдиний гол Голлербаха приніс до активу берлінського клубу три очка.
Уніон Берлін - Дармштадт, Getty Images
28 січня 2024, 18:30
У рамках 19-го туру немецької Бундесліги берлінський Уніон зустрівся з Дармштадтом.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Бенедікта Голлербаха, який прийшовся на 62 хвилину матчу та приніс до активу берлінської команди три очки.
Уніон – Дармштадт 1:0
Гол: Голлербах 62
Уніон: Реннов, Тріммель, Фогт, Кнохе, Діогу Лейте, Гозенс (Хедіра, 87), Крал, Тузар, Шафер (Габерер, 83), Беренс, Голлербах (Ааронсон, 83)
Дармштадт: Шуен, Бадер, Кларер, Рідель (Циммерманн, 14), Голланд (Магліца, 87), Нюрнбергер (Кемпе, 87), Гьясула, Франьїч (Вільхельмссон, 72), Юстван, Скарке (Гольтманн, 72)