Німеччина

Голкіпер дав свій коментар.

Воротар Баварії Мануель Ноєр оцінив роботу головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, висловивши думку, що він зміг би очолити Баварію у майбутньому.

"Це залежить тільки від нього. Я не думаю, що Баварія має щось проти цього, тому що він відомий, дуже добрий, досвідчений, тактично проникливий тренер, який заслужив на велику повагу з боку всіх футболістів і спортсменів.

Я вважаю, що він є потенційним кандидатом, який міг би в якийсь момент працювати в Баварії. Чи хоче він, це, звісно, його справа", — сказав Ноєр в інтерв'ю Bild.