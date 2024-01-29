Мюнхенці підпишуть шведського форварда АІКа.
Йона Кусі-Асаре, АІК
29 січня 2024, 15:30
Юний нападник шведського АІКа Йона Кусі-Асаре незабаром стане новим гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "червоні" погодилися на фінансові умови шведської команди щодо 16-річного шведського форварда.
Зазначається, що сума трансферу складатиме більш ніж 5 мільйонів євро.
У цьому сезоні нападник дебютував за АІК у чемпіонаті Швеції. Загалом, він встиг взяти участь у 4 матчах турніру, але не відзначився результативними діями протягом отриманих 62 хвилин ігрового часу.