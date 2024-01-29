Німеччина

Мюнхенці підпишуть шведського форварда АІКа.

Юний нападник шведського АІКа Йона Кусі-Асаре незабаром стане новим гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні" погодилися на фінансові умови шведської команди щодо 16-річного шведського форварда.

Зазначається, що сума трансферу складатиме більш ніж 5 мільйонів євро.

У цьому сезоні нападник дебютував за АІК у чемпіонаті Швеції. Загалом, він встиг взяти участь у 4 матчах турніру, але не відзначився результативними діями протягом отриманих 62 хвилин ігрового часу.