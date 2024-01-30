Німеччина

Нідерландець є однією з опцій підсилення атаки мюнхенців.

Лівий вінгер Аякса Стівен Бергвейн опинився у сфері інтересів Баварії, повідомляє портал ESPN.

Мюнхенці шукають альтернативи на флангах атаки через травми Кінгслі Комана та Сержа Гнабрі. Спочатку вони сподіваються домовитися про те, щоб уже підписаний клубом Браян Сарагоса з Гранади перебрався до Німеччини вже взимку, а не влітку, як планувалося раніше.

Проте, якщо оформити цей перехід все ж таки не вдасться, то Баварія може спробувати підписати 26-річного капітана Аякса. Офіційної пропозиції від німецького клубу щодо нідерландця ще не надходило.

Контракт вінгера з Аяксом розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні Бергвейн взяв участь у 22 матчах амстердамців у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що Кінгслі Коман може пропустити чотири місяці через травму.