Німеччина

Завершився перший поєдинок 1/4 фіналу турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2023/24 Санкт-Паулі приймав дюссельдорфську Фортуну на Міллернтор-Штадіон у Гамбурзі.

У першому таймі Вермей вивів Фортуну вперед завдяки голу з пенальті. Гартель у другій половині зустрічі відновив паритет, також відзначившись з 11-метрової позначки. В основний час команди так і не зуміли виявити сильнішого.

Вже у додатковий час гості знову вийшли вперед — гол на рахунку Танаки. Бухальфа наприкінці додаткових 30-ти хвилин врятував для Санкт-Паулі нічию, але у серії пенальті саме Фортуна виявилася сильнішою.

Санкт-Паулі — Фортуна (Дюссельдорф) 2:2 (3:4 по пен.)

Голи: Гартель, 60 (пен.), Бухальфа, 120+1 — Вермей, 38 (пен.), Танака, 99

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру зустрінуться ще два представника другої Бундесліги — берлінська Герта прийматиме Кайзерслаутерн сьогодні, 31 січня.