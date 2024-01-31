Німеччина

Але за це потрібно буде викласти чимало коштів.

Трансфер нападника іспанської Гранади Браяна Сарагоси до мюнхенської Баварії за 15 млн євро вже є вирішеним питанням.

Однак на початку грудня минулого року клуби домовились, що 22-річний виконавець приєднається до "Рекордмайстера" лише влітку, після завершення поточного сезону, а допоки допомагатиме рідному клубу залишитись у Ла Лізі.

Проте через травми провідних виконавців плани німецького колективу змінились.

Баварія хоче залучити Сарагосу до власного складу, що жодним чином не влаштовує іспанський клуб.

Гранаду наразі намагаються звабити бодай грошима, пропонуючи 3 млн євро, проте, за даними ЗМІ, "червоно-білі" хоче більше.

Вирішальний раунд перемовин має відбутись у середу, 31 січня.

У поточному сезоні Сарагоса відіграв 21 матч, забивши шість голів та віддавши дві гольові передачі.