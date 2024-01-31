Але за це потрібно буде викласти чимало коштів.
Браян Сарагоса, Getty Images
31 січня 2024, 09:51
Трансфер нападника іспанської Гранади Браяна Сарагоси до мюнхенської Баварії за 15 млн євро вже є вирішеним питанням.
Однак на початку грудня минулого року клуби домовились, що 22-річний виконавець приєднається до "Рекордмайстера" лише влітку, після завершення поточного сезону, а допоки допомагатиме рідному клубу залишитись у Ла Лізі.
Проте через травми провідних виконавців плани німецького колективу змінились.
Баварія хоче залучити Сарагосу до власного складу, що жодним чином не влаштовує іспанський клуб.
Гранаду наразі намагаються звабити бодай грошима, пропонуючи 3 млн євро, проте, за даними ЗМІ, "червоно-білі" хоче більше.
Вирішальний раунд перемовин має відбутись у середу, 31 січня.
У поточному сезоні Сарагоса відіграв 21 матч, забивши шість голів та віддавши дві гольові передачі.