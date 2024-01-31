Німеччина

Гравець спробує допомогти клубу вийти у єврокубковий турнір.

Вольфсбург домовився з Уніоном щодо трансферу Кевіна Беренса - повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Сума має бути близько 2,5 — 3,5 мільйонів євро. Контракт буде оформлено до літа 2026 року.

Кевін залишив Уніон і стане гравцем конкурента у Бундеслізі найближчим часом. У складі берлінської команди, що віддала Шеральдо Беккера до Реалу Сосьєдад, Беренс виступав з 2021 року.

Цього сезону 32-річний гравець провів 25 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист.