Німеччина

Один із аутсайдерів другої Бундесліги виступить в 1/2 фіналу турніру.

У рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини Кайзерслаутерн, який веде боротьбу за виживання в другій Бундеслізі, вирушив у гості до берлінської Герта — ще одного представника другого дивізіону країни.

Протягом матчу гості відправили у ворота столичної команди три м'ячі, забезпечивши собі путівку до наступної стадії турніру.

Так, Герті вдалося уникнути розгромної поразки завдяки голу в компенсований до другого тайму часу, проте цей гол мав лише характер "престижу". Фінальний рахунок — 3:1 на користь Кайзерслаутерна.

Герта Берлін - Кайзерслаутерн 1:3

Голи: Реезе, 90+1 — Ельведі, 5, Тачі, 38, Калоч, 69