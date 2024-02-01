Німеччина

"Ротен" вирішили не чекати до літа.

Вінгер іспанської Гранади Браян Сарагоса приєднається до Баварії вже у це трансферне вікно, а не після завершення сезону, як спочатку передбачалося. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили умови негайного переходу 22-річного іспанця. "Насріди" отримають додаткові 3-4 млн. євро за достроковий перехід вінгера.

Зазначається, що вже у четвер футболіст прилетить до Мюнхена та проведе перше тренування з Баварією.

Раніше, мюнхенський клуб домовився з Гранадою про літній трансфер іспанця за 13 млн. євро, проте угоду було переглянуто – гравець знадобився німецькому гранду прямо зараз через травми вінгерів команди Сержа Гнабрі та Кінгслі Комана.

Цього сезону, Браян Сарагоса відіграв за Гранаду 21 матч, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.